Un sequestro da 130 milioni di euro ai danni nei confronti di due componenti pro-tempore del consiglio di amministrazione della società Aerolinee Itavia Spa, che per chi non lo ricordasse era la compagnia aerea del Dc9 che precipitò nelle acque di Ustica con 81 persone a bordo. I finanzieri del Valutaria di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari e di Milano.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i due indagati hanno ottenuto il controllo della gestione di Itavia, diventandone anche gli azionisti di maggioranza, e “avrebbero pressoché azzerato il patrimonio aziendale residuo derivante dai risarcimenti corrisposti alla medesima dai Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti – si legge in una nota della procura – a seguito delle vicende giudiziarie correlate alla strage di Ustica del 1980 in particolare deliberando due operazioni di finanziamento pregiudizievoli del patrimonio sociale, una da 130 milionidi euro (mai restituita) e l’altra da 45 milioni di euro (quest’ultima successivamente rimborsata), in favore di società a loro riconducibile”

Il finanziamento da 130 milioni di euro veniva in particolare utilizzato anche “per estinguere il prestito bancario utilizzato proprio per acquisire il pacchetto di maggioranza in Itavia rafforzando in tal modo la loro posizione all’interno della stessa”. Queste operazioni erano state già “giudicate” magistratura civile la quale, ne1l’aprile 2023, aveva nominato un curatore speciale che, fin dal maggio 2023 “evidenziava l’irregolarità delle due operazioni di finanziamento in danno della società, dei soci di minoranza e dei creditori. Alla luce di quanto evidenziato dal curatore speciale, la tutela del patrimonio della società veniva affidato ad un amministratore giudiziario”.

Le indagini hanno permesso di individuare come le somme, derivanti dal finanziamento di 130 milioni di euro erogato da Itavia “a beneficio di una holding finanziaria facente capo ai due indagati, siano state reimpiegate per finalità estranee alla concessione della citata linea di credito. Sono allo stati indagati i due ex amministratori, l’ex liquidatore nonché i sindaci, questi ultimi per aver omesso qualsiasi controllo sulle situazioni di conflitto di interesse e non aver adottato i provvedimenti previsti per legge idonei ad impedire i citati eventi”.