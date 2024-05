Violenze tra i tifosi della Sampdoria e quelli del Genoa nel quartiere Nervi di Genova. Secondo la ricostruzione dell’Ansa, gli scontri sono cominciati domenica 5 maggio all’interno di un bar del quartiere genovese dove alcuni tifosi del club rossoblu si erano riuniti per vedere Milan-Genoa. Quattro ultrà doriani hanno fatto irruzione nel bar di via Oberdan ferendo al braccio un genoano con un coccio di bottiglia. In seguito a questo episodio, lunedì sera la polizia ha eseguito sei arresti.

La ricostruzione

Al termine della partita Sampdoria-Reggiana, giocata sempre domenica pomeriggio, alcuni tifosi blucerchiati hanno fatto scoppiare gli scontri con alcuni tifosi del Genoa nel bar del quartiere Nervi. Il quarantenne rimasto ferito a un braccio è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino. Durante la rissa, inoltre, i tifosi hanno danneggiato il locale. L’intervento della polizia ha portato, inizialmente, all’arresto di quattro persone. Gli aggressori sono stati portati in Questura per rispondere agli interrogatori.

Uno dei quattro, inoltre, è stato accusato anche di aver partecipato ad altri scontri avvenuti in via Tolemaide contro le forze dell’ordine intervenute per evitare contatti con i genoani. Altri due tifosi della Sampdoria sono stati arrestati dalla Digos con arresto differito. I reati contestati sono resistenza e rissa aggravata in concorso con altri soggetti in corso di identificazione, lancio di materiali pericolosi, travisamento, danneggiamento e lesioni.