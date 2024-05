Nuovo incidente d’auto per il calciatore dell’Empoli M’Baye Niang. Secondo la ricostruzione dell’Ansa, l’attaccante francese è rimasto coinvolto – nella serata di lunedì 6 maggio – in un incidente stradale sulle vie della cittadina toscana. Il giocatore, insieme a un’altra persona, era su una Mercedes che ha colpito altre due macchine (con a bordo una persona) e un furgone in sosta. La Mercedes ha terminato la sua corsa finendo contro un muro. Stando a quanto emerso non è ancora chiaro chi fosse alla guida della Mercedes. Nessun ferito: Niang è regolarmente a disposizione della squadra e dell’allenatore Davide Nicola per preparare la sfida di domenica 12 maggio contro la Lazio.

Il precedente

M’Baye Niang non è nuovo a incidenti di questo tipo. Solamente quattro mesi fa – precisamente il 20 febbraio scorso – il francese era andato a sbattere, con il proprio SUV, contro alcune macchine parcheggiate al lato della strada: una dinamica simile, dunque, a quella più recente. Anche in quel caso non vennero registrati dei feriti. L’incidente era avvenuto nelle prime ore del mattino in quanto Niang è “solito a unirsi a gruppi di preghiera con altri praticanti della sua religione“, aveva spiegato l’Empoli con una nota ufficiale.