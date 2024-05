Due turni che valgono una stagione: retrocessione o permanenza in Serie A. Prati e Lapadula regalano al Cagliari la salvezza aritmetica – con una gara d’anticipo – nello scontro diretto contro il Sassuolo. Un anno dopo la rocambolesca promozione nella massima serie ottenuta nei minuti finali sul campo del Bari, Claudio Ranieri completa l’ennesima missione sportiva della sua carriera: a febbraio aveva annunciato le proprie dimissioni (rifiutate e rispedite al mittente dal gruppo squadra), oggi conferma la Serie A per il suo Cagliari.

Dall’altra parte, il Sassuolo dopo 11 anni vede l’incubo Serie B materializzarsi davanti ai propri occhi. Una stagione che ha portato malumori e grande disordine: questa volta, la “cura” Ballardini non ha dato i frutti sperati. A una giornata dal termine del campionato e con tre punti di distanza dalla quartultima, la retrocessione è quasi certa e diventerebbe aritmetica se una tra Frosinone ed Empoli dovesse fare almeno un punto nella 37esima giornata. Quest’ultime sono impegnate sui campi di Monza e Udinese (anch’essa in lotta per un posto in Serie A).

Il programma della giornata e i risultati

Sassuolo–Cagliari 0-2

Monza-Frosinone ore 15

Udinese–Empoli ore 15

Salernitana-Verona lunedì ore 18.30

La classifica attuale

14) Cagliari 36 punti (aritmeticamente salva)

15) Verona 34 punti

16) Udinese 33 punti

17) Frosinone 32 punti

18) Empoli 32 punti

19) Sassuolo 29 punti (una partita in più)

20) Salernitana 16 punti (aritmeticamente retrocessa in Serie B)

Articolo in aggiornamento