Alle 22.00 di venerdì 26 aprile si è chiusa la consultazione degli iscritti al Movimento 5 stelle per votare le candidature proposte dal presidente Giuseppe Conte per le liste circoscrizionali delle elezioni europee. La domanda: “Approvi la proposta del Presidente Conte di inserire, anche in posizione prioritaria rispetto agli altri candidati, i tre europarlamentari uscenti, Maria Angela Danzì, Mario Furore, Sabrina Pignedoli, e i seguenti nominativi: per la Circoscrizione Nord – Est: Ugo Biggeri e Martina Pluda; per la Circoscrizione Centro: Carolina Morace; per la Circoscrizione Sud: Pasquale Tridico e Maurizio Sibilio; per la Circoscrizione Isole: Giuseppe Antoci e Cinzia Pilo”. Su un totale di 18.414 votanti, hanno risposto positivamente 16.108 iscritti, mentre i voti contrari sono stati 2.306. L’approvazione completa le liste M5s dopo le primarie per le 500 autocandidature. Al secondo turno, dove gli iscritti hanno votato divisi per circoscrizione, si sono espressi in 23mila, il 15 per cento circa dei 150 mila registrati sulla piattaforma SkyVote. Tra i più votati ci sono il direttore dimissionario de La Notizia, Gaetano Pedullà, con 988 preferenze, l’ex europarlamentare Dario Tamburrano (818 preferenze), l’ex deputata pugliese Valentina Palmisano (965 preferenze), l’ex primo cittadino di Bagheria, Patrizio Cinque (842 preferenze).

Nelle liste ci sono in tutto 76 candidati, 20 nella circoscrizione Nord Occidentale, 15 nella Nord Orientale e nella centrale, 18 per quella Meridionale e 8 nell’Insulare. Dei tre membri uscenti della delegazione europea del Movimento che non hanno raggiunto il tetto dei due mandati, Danzì e Pignedoli saranno capolista nelle due circoscrizioni del Nord. Nel Nord Ovest Danzì, già Vicepresidente della Commissione e alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, davanti all’ex direttore de La Notizia, Pedullà, del quale Conte ha dichiarato di condividere “battaglie e valori”. A Est Pignedoli, giornalista originaria di Reggio Emilia e già capolista nella stessa circoscrizione alle scorse elezioni, quando a limare le candidature era stato Luigi Di Maio che a guidare le liste aveva voluto cinque donne, Danzì e Pignedoli comprese. Dietro a Pignedoli, due dei nomi di Conte: il fiorentino Ugo Biggeri, fondatore di Rete Lilliput e di Banca Etica, di cui nel 2010 diventa presidente, e la triestina Martina Pluda, ex cervello in fuga, animalista e oggi direttrice per l’Italia di Humane Society International, organizzazione internazionale per la tutela di animali e biodiversità. Il foggiano Mario Furore, il terzo parlamentare uscente, si accontenterà del terzo posto nella circoscrizione Sud, dopo l’avvocata Palmisano, già alla Camera nella scorsa legislatura e terza più votata in queste primarie, e al capolista voluto da Conte, l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Con loro, al quarto posto in lista, l’altro nome di Conte al Sud, il pedagogista Maurizio Sibilio, prorettore all’Università degli Studi di Salerno. “Il mio impegno professionale si è rivolto costantemente all’inclusione scolastica e sociale, alla formazione e alle potenzialità didattiche delle innovazioni tecnologiche”, si legge nel cv online del candidato.

Al Centro la capolista è Carolina Morace. Nel curriculum linkato sul portale del Movimento scrive “emblema del calcio femminile italiano”. Nata a Venezia, ex calciatrice anche nella Nazionale, poi allenatrice azzurra e commentatrice televisiva, è sposata con l’ex calciatrice e allenatrice Nicola Jane Williams. Quando nel 2020 fece coming out sul suo matrimonio, Morace dichiarò che “nel calcio c’è troppa omofobia”. In lista con lei l’ex parlamentare europeo Dario Tamburrano, convinto ambientalista e promotore delle rinnovabili, e il napoletano Gianluca Ferrara, già vice presidente del gruppo in Senato e Capogruppo M5S in Commissione Affari Esteri tra 2018 e 2023. Per le Isole il capolista è l’ex presidente del Parco dei Nebrodi, sopravvissuto a un attentato nel 2016, Giuseppe Antoci, che in un’intervista la Fatto ha spiegato: “Per creare sviluppo la lotta alla mafia va fatta a Bruxelles. I fondi Ue sono un business più conveniente della droga”. Con lui l’altro nome di Conte, Cinzia Pilo, manager con “esperienza internazionale nella pianificazione e gestione di strategie in diversi paesi in multinazionali leader a livello mondiale nei settori bancario e dei pagamenti digitali”, scrive nel cv. E “da molti anni ininterrottamente presente nella lista #unstoppablewomen di StartupItalia, la lista delle donne che stanno cambiando l’Italia attraverso l’innovazione”. Il terzo posto va invece all’ex sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, campione di preferenze in Sicilia. Attivista dagli esordi del Movimento, “nel 2014 ho ricoperto il ruolo di Sindaco del Comune di Bagheria, dove insieme al gruppo locale e alla squadra di assessori e consiglieri che mi hanno coadiuvato, abbiamo gestito una difficile situazione finanziaria, portando il Comune fuori dal dissesto”, scrive.

Di seguito tutte le liste con i nomi:

CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE

Danzì Maria Angela

Pedullà Gaetano

Pepe Antonella

Sacco Sean

Lanfranchi Ester Luisa

Allario Giorgia

Gobbo Daniela

Verni Simone

Mazzola Paola

Calogero Elena

Parini Isabella

Romano Fabio

Sala Carolina

Colombo Luca

Aleotti Fabio

Sturaro Mariangela

Nunga Lodi Denis

Volpe Claudio

Boudard Jean François Camille

Bertolami Fabrizio

CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-ORIENTALE

Pignedoli Sabrina

Biggeri Ugo

Pluda Martina

Morsiani Cinzia

Gori Paola

Ferri Maria Angela

Zattini Giacomo

Bernini Paolo

Malak Mohamad Kamel

Braghetta Stefania

Bolognesi Rada

Panza Fulvia

Nicolini Diego

Bardin Andrea

Antidormi Cesidio

CIRCOSCRIZIONE ITALIA CENTRALE

Morace Carolina

Tamburrano Dario

Ferrara Gianluca

Basile Giovanna

Esposito Giusy

Fazio Valentina

Lauretti Federica

Pacetti Giuliano

Volpi Stefania

Romagnoli Sergio

Emiliozzi Mirella

Pococacio Valentina

Ceccato Emanuele

Alloatti Luca

Cecere Stefano

CIRCOSCRIZIONE ITALIA MERIDIONALE

Tridico Pasquale

Palmisano Valentina

Furore Mario

Sibilio Maurizio

Sarno Maura

Della Valle Danilo

De Vita Laura

Corneli Valentina

Silvestri Gaia

Stella Fabio

Mancino Lelio

Belcastro Giuseppe Nunziato

Ruggiero Francesca Anna

Gaudiano Felicia

Coppola Annunziata

Labarile Maria Anna

Di Palma Riccardo

Incampo Vincenzo

CIRCOSCRIZIONE ITALIA INSULARE

Antoci Giuseppe

Pilo Cinzia

Cinque Patrizio

Di Prima Antonella

Farruggia Virginia

Porcu Matteo

Randazzo Antonino

Montaudo Matilde