Un nuovo tassello nelle indagini sulla reale proprietà del Milan. Come riportato dal Corriere della Sera, è il direttore amministrativo della società rossonera, Aldo Savi, la “talpa” della procura di Milano. L’uomo dei conti del club, convocato come teste, ha dato un’interpretazione in favore dell’accusa di uno dei documenti che ad avviso dei magistrati rappresenta uno dei principali indizi dell’inchiesta attraverso cui si sta cercando di accertare se sia RedBird o ancora il vecchio fondo Elliott il vero proprietario del club. Un’ipotesi – quest’ultima – che la società ha sempre respinto da quando è emersa l’indagine.

I dubbi emergono da diverse carte nelle mani della procura, fra cui quelle sequestrati nel 2023 nelle sedi di Project Redblack e della controllata Rossoneri Sport (le due società basate in Lussemburgo tramite cui Elliott aveva venduto il Milan a RedBird) e un documento interno ai rossoneri finito negli uffici delle autorità per mano di Savi. Nel dettaglio si tratta di uno schema dell’assetto societario preparato dalla dirigenza per i colloqui a fine 2023 con “investitori del mondo arabo” e in grado di far storcere il naso a Savi in quanto sembrava – a suo avviso – che garantisse ancora a Elliott la proprietà di parte del Milan.

Secondo il Corriere della Sera, si è scoperto che il documento era una bozza inviata da una manager del fondo RedBird, Elizabeth Owen, appunto al direttore amministrativo del Milan. Savi fa parte del club dal 2018, quando vi era entrato come consulente del fondo Blue Skye, che partecipò all’acquisto dal cinese Yonghong Li e ora ha un contezioso in corso con la controparte, e ha resistito alla frattura fra le due parti. Secondo Savi, inoltre, Elliott avrebbe ancora una “forte influenza” nella gestione.

Attualmente, nell’inchiesta in mano ai pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, sono indagati per l’ipotesi di ostacolo all’autorità di vigilanza l’amministratore delegato dal 2022 Giorgio Furlani e il predecessore Ivan Gazidis in carica fra il 2018 e il 2022. Il Milan invece non è coinvolto come club.