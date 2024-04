La Juventus guarda già al dopo Szczesny e l’obiettivo è quello di mettere le mani sul giovanissimo portiere del Monza, classe 1997, Michele De Gregorio. Il polacco, 34 anni, è sotto contratto fino a giugno 2025 con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Lo riferiscono oggi i quotidiani sportivi. Grazie al blitz del ds bianconero Cristiano Giuntoli, mercoledì sera a Milano, la Juve ha trovato un’intesa di massima con Di Gregorio per un accordo quinquennale fino a giugno 2029 da 2 milioni di euro netti a stagione più bonus.

L’estremo difensore del Monza era stato ceduto dall’Inter per 4,4 milioni di euro. E i nerazzurri vantano il 10% sulla rivendita. Il Monza chiede 20 milioni di euro per il suo cartellino, ma potrebbe accettare di inserire nella trattativa una contropartita tecnica. La carta sarebbe Mattia Perin, classe 1992, ex Genoa, che può lasciare la Juventus nel prossimo mercato estivo.