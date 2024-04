Da quando è arrivato sulla panchina giallorossa, Daniele De Rossi ha trasformato la Roma. Una squadra da scudetto? Non proprio. Ma i numeri parlano chiaro: 29 punti in campionato gli stessi ottenuti nella gestione Mourinho ma con ben 7 gare in meno. Dunque De Rossi meglio dello Special One finora e la Roma può sognare in grande.

Nuova identità, nuovo gioco, nuovo entusiasmo. E un finale di stagione in cui la Roma ha ancora tanto chiedere. Due le sfide più importanti: la semifinale di Europa League contro il Bayern Leverkusen – campione di Germania – e un quinto posto in campionato da difendere che garantisce l’approdo in Champions League.

Ma al di là di come finirà la stagione, il lavoro del nuovo allenatore giallorosso è già da incorniciare. 29 punti in 13 partite di campionato, gli ultimi tre conquistati grazie al successo nel recupero contro l’Udinese nei circa 20 minuti che erano rimasti da giocare. Vittoria che ha fatto subito dimenticare lo scivolone in casa col Bologna dell’ultima giornata.

Ad oggi la Roma può sorridere: quinta in campionato con 58 punti in 33 partite, metà dei quali conquistati dalla gestione De Rossi. Eguagliato lo Special One con ben sette gare di serie A in meno. La Roma, sotto la guida del portoghese, ha conquistato 29 punti in 20 giornate, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.