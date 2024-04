Si è presentato a scuola armato di coltello e ha chiesto di una professoressa, in quel momento non presente nell’istituto. Notato da due insegnanti, è stato subito disarmato e non ha mai tentato di usare l’arma. Poi però, ad un certo punto, per divincolarsi e andarsene, ha avuto una colluttazione con i due docenti che lo volevano trattenere. È successo mercoledì 24 aprile in un istituto superiore di Milano, in via Francesco Gatti, nel quartiere Greco. Il ragazzo, un quindicenne italiano di seconda generazione con precedenti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli insegnanti dai carabinieri della stazione Greco Milanese e del nucleo radiomobile.

Il tutto è accaduto tra le 12 e le 13. Dopo aver colpito i due professori intervenuti, l’adolescente – fanno sapere i carabinieri in una nota – è scappato a piedi, ma è stato rintracciato poco dopo dai militari ancora nei pressi del complesso scolastico. Non ha opposto resistenza ai militari. Non risulta sia in cura per problemi psicologici. Uno dei due insegnanti è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Niguarda.