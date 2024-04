Forse la sua colpa è quella di non essere la tipica “wags“, di non partecipare a programmi tv, fare l’influencer sui social o finire sulle copertine delle riviste. Perché alla fine questo vuole il luogo comune. No, Lauren Fryer è una normale e bella ragazza di 24 anni, ma fidanzata con Declan Rice, centrocampista dell’Arsenal e uno dei calciatori più noti della Nazionale inglese. Fryer è stata costretta a cancellare da Instagram tutti i suoi post perché vittima di continui insulti e bullismo. “Avrebbe potuto fare di meglio”, il commento classico dei troll rivolto a Rice. In altre parole, visto che è un calciatore ricco e famoso, secondo i bulli del web dovrebbe trovarsi una ragazza che loro ritengono più bella, in base a chissà quali standard poi…

Rice e Fryer si conoscono da una vita e stanno insieme ormai da ben otto anni. Hanno una vita privata riservata e un figlio di nome Jude. Sui loro social comparivano ogni tanto le normali immagini di una coppia, al ristorante o in vacanza. Purtroppo, però, come ha raccontato il tabloid The Sun, gli insulti e i commenti volgari che sono cominciati a dicembre sono diventati via via sempre più insopportabili. Fino alla decisione della coppia di ripulire completamente il loro Instagram. Lei ha cancellato le foto, mentre sull’account del centrocampista dell’Arsenal compaiono solo foto e video legati alla sua professione.

Secondo The Sun, infatti, la ragazza era costretta da mesi a fare i conti con i commenti degli utenti che mettevano nel mirino la sua forma fisica. “Gli standard di bellezza al giorno d’oggi sono irrealistici e tutti sono impazziti a causa dei social media. Continuerò a predicare fino alla morte. È ora di cambiare, tutto questo non può continuare”, ha commentato Liberty Poole, star inglese del programma Love Island, che si è schierata a difesa di Lauren Fryer.