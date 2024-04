Con l’orgoglio di chi sa di trovarsi all’ultima spiaggia, la Juventus ha trovato un gol nei minuti finali della semifinale di ritorno di Coppa Italia che può valere una stagione intera. La Lazio ha vinto comunque 2 a 1, ma il successo dei bianconeri all’andata (2 a o) è stato salvato grazie al solito corto muso. Il tap-in di Arkadiusz Milik ha fatto la differenza: 3 a 2 per i bianconeri nel complesso, musetto davanti, biglietto per la finale (15 maggio all’Olimpico).

In una stagione senza coppe europee e nonostante gli ultimi mesi di campionato zoppicanti, Allegri è riuscito a centrare un traguardo che può salvare la faccia della sua squadra. La finale di Coppa Italia è la sesta della sua carriera, ma per un attimo è stata in bilico. La tensione cresceva con il passare dei minuti e, a un certo punto, Allegri non è riuscito più a contenerla. L’allenatore bianconero urlava, si dimenava e al fischio finale è andato direttamente negli spogliatoi più arrabbiato che mai. “È stata una partita di sofferenza”, ha detto al termine della gara. Sofferenza iniziata al gol del 2 a 0 di Castellanos quando Allegri si è lasciato scappare un “come si fa a prendere un gol così?”.

L’immagine che resta impressa di più, però, è quella al momento del cambio di Cambiaso. “Ha avuto qualche discussione con l’arbitro, mi aveva detto che era tutto sotto controllo ma ho deciso di accomodarlo in panchina”, ha detto l’allenatore in conferenza stampa. Durante l’uscita dal campo il laterale ha cominciato a imprecare in preda al nervosismo e quando è stato abbracciato dal tecnico gli ha detto: “Però devi stare tranquillo mister”. Testimonianza di come la sua agitazione abbia contagiato più o meno tutti i calciatori in campo. A finale conquistata, la lenta sofferenza ha presto lasciato il posto all’ambizione: “Ho tantissima voglia di vincere, alla Juve si deve sempre lavorare con l’intenzione di vincere” ha chiosato il tecnico livornese caricando l’orbita bianconera in vista della finale. La Coppa Italia è un trofeo che nessuno ha voglia di lasciarsi scappare, visto che sarebbe il primo dopo due anni. Su tutti Allegri che, dopo quello con la Lazio, potrebbe scrivere un altro finale show. In attesa del “finale” di stagione e delle decisioni sul futuro della panchina bianconera.