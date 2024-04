Allarme per Carlos Tevez. L’allenatore del Club Atlético Independiente, passato dalla Juventus nella sua carriera da giocatore, è stato ricoverato nella notte nell’ospedale di San Isidro, a Buenos Aires, dopo aver accusato alcuni dolori al petto. Come riportato da un comunicato ufficiale del club, ora Tevez sta bene ed è stato dimesso in seguito agli accertamenti eseguiti nella giornata di oggi.

Carlos Tevez finalizó los estudios médicos y fue dado de alta. Volverá a su casa a descansar y se reincorporará mañana a los entrenamientos. pic.twitter.com/bSh2fMBQui — C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024

Tevez “ha finito i suoi esami ed è stato dimesso. Tornerà a casa a riposare e domani ad allenare”, si legge nella nuova nota del club. Sospiro di sollievo, quindi, per l’allenatore del Club Atlético Independiente. Dopo aver accusato il malore, nonostante il pericolo fosse subito rientrato, l’allenatore era stato ricoverato in via precauzionale. La società aveva scritto che quello in ospedale si trattava di un normale “controllo di routine”. Come scritto dalla testata Olé, Tevez soffre di pressione alta e, forse, il piccolo malore si è verificato per questo motivo.