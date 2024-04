Il più giovane scacchista di sempre a vincere il torneo dei Candidati. Lo è appena diventato Gukesh Dommaraju, il 17enne indiano che a Toronto, in Canada, ha vinto il torneo biennale il cui vincitore vola dritto a sfidare il campione del mondo in carica per il titolo. Di conseguenza Gukesh diventerà il più giovane scacchista della storia a giocarsi il trono di campione del mondo nel match che è previsto per la fine del 2024 – come riportato dall’Agi – quando il ragazzo, nato a fine maggio, avrà compiuto 18 anni.

Gukesh ha così rotto il primato che apparteneva a Garry Kasparov: l’ex sovietico vinse il torneo dei Candidati nel 1984, quando aveva meno di 21 anni, e poi l’anno successivo a 22 diventò il più giovane campione del mondo di sempre. Record che ora è minacciato proprio dal 17enne indiano. A Toronto hanno partecipato otto scacchisti che si sono sfidati in un girone composto da andata e ritorno, in cui quindi tutti i contendenti si sono incontrati due volte. Al termine ha vinto chi era primo in classifica generale, cioè Gukesh, in grado di concludere il suo torneo con 5 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta in 14 incontri per un totale di 9 punti (1 a vittoria e mezzo a pareggio). Tre degli altri sfidanti hanno chiuso a 8.5, come scritto da Il Post.

Il nuovo prodigio degli scacchi sfiderà ora, giocandosi il premio di campione del mondo, l’attuale detentore Ding Liren. Il cinese è in carica dal 30 aprile 2023, ma potrebbe essere detronizzato da Gukesh, considerato un vero e proprio fenomeno. L’indiano si fece conoscere già a 12 anni, quando ottenne la carica di “Gran maestro”, il più importante riconoscimento per uno scacchista assegnato dalla Federazione internazionale degli Scacchi. Nel 2022 ha poi vinto la medaglia d’oro individuale, insieme a quella di bronzo a squadre, alle Olimpiadi di scacchi di Chennai, in India, davanti al pubblico della sua città natale. Nel settembre del 2023 è entrato nelle prime dieci posizioni del ranking mondiale e oggi è attualmente sesto. A 17 anni, Gukesh è il volto di una nuova generazione che sta piano piano assediando quella precedente.