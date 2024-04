Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha pubblicato dei video che lo mostrano in buona salute, per smentire le notizie su una sua grave malattia. In un video pubblicato venerdì scorso si vede Kadyrov allenarsi in palestra, in particolare sollevando pesi. Dei video di Kadyrov dà conto Novaya Gazeta Europe, la stessa testata che all’inizio della giornata aveva parlato di un leader ceceno affetto da una necrosi pancreatica che avrebbe spinto il Cremlino a ipotizzare una sua successione.