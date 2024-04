Con la voce roca e il volto segnato dai festeggiamenti, Hakan Calhanoglu in pieno hangover da scudetto ha dato vita a una live su Instagram che probabilmente rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi dell’Inter. Le celebrazioni per la seconda stella vinta dai nerazzurri nel derby contro il Milan hanno regalato anche questo. Calhanoglu ha cominciato a chiamare tutti i suoi compagni campioni d’Italia: da Lautaro Martinez a Kristjan Asllani, da Nicolò Barella a Federico Dimarco.

Ma la scena più epica Calhanoglu l’ha regalata in compagnia di Marcus Thuram, anche lui in “grandi condizioni” con degli improbabili occhiali da sole a specchio. Insieme hanno chiamato direttamente il presidente Steven Zhang, che si è incredibilmente unito alla live. A quel punto Thuram lo ha incalzato: “President, due giocatori zero euro. President, zero euro. Zero euro”. E Calhanoglu ha rincarato: “Un caffè è costato più di noi”. Come in campo, un assist perfetto per l’attaccante: “Zero euro, la tua macchina è costata di più. Vogliamo un regalo”. A quel punto Zhang, divertito, ha replicato: “Lo sapevo che era un errore entrare in questa live”.

