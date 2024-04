Hakan Çalhanoğlu si è preso la sua rivincita. Il ventesimo scudetto dell’Inter è il primo della carriera per il calciatore turco che aveva provato a vincerlo con il Milan, dove ha giocato tra il 2017 e il 2021, ma senza riuscirci. Era stato proprio questo il motivo che lo aveva portato a passare ai rivali cittadini tinti di nerazzurro che però, nella stagione 2021/2022, la prima di Çalhanoğlu all’Inter, erano stati costretti ad assistere al trionfo in campionato del Milan. Gli insulti per il tradimento si sono trasformati presto in pesanti sfottò, piombati sulla testa del centrocampista puntualmente a ogni derby. Ora sono i nerazzurri a festeggiare e per questo Çalhanoğlu si è preso la sua rivincita sui tifosi del Milan che lo hanno criticato.

“Sempre calmo, sempre paziente, sempre concentrato e ora ricompensato. Forza Inter”. Sono queste le parole con cui Çalhanoğlu ha corredato uno dei suoi ultimi post su Instagram, un fotomontaggio che lo ritrae con la maglia nerazzurra, uno scudetto fra le braccia e un paio di cuffie alle orecchie. Il messaggio è quello di “non vi sento” ed è rivolto a tutti i tifosi, dietro di lui nella foto, che non lo hanno mai perdonato per il suo addio al Milan. “Traditore”, “clown” e “serpente” sono gli insulti che questo gruppo di tifosi, sotto il duomo della città di Milano, mostra al giocatore e che gli sono sempre stati rivolti durante i derby, e non solo. Ma ormai Çalhanoğlu ha il volto orientato al futuro. Grazie allo scudetto conquistato proprio contro la sua ex squadra e quindi dal sapore ancora più dolce, la vendetta tanto attesa è servita.