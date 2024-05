Dal gol del vantaggio viola all’infortunio contro il Club Brugge in Conference League, che lo terrà fuori fino al termine della stagione: tutto in soli 47′. Riccardo Sottil a causa di una frattura della clavicola non sarà più a disposizione di Vincenzo Italiano e la Fiorentina non potrà contare su di lui nel rush finale. Dall’euforia alla malinconia: stati d’animo che l’esterno italiano ha voluto raccontare con un messaggio sul proprio profilo Instagram: “Presto sarò di nuovo pronto a vivere momenti così”.

Sottil: “Che serata fantastica: non poter essere presente mi provoca un enorme vuoto”

Nel momento più importante della stagione e, forse, di tutta la carriera Sottil si ferma e con lui i sogni di poter alzare un trofeo europeo da protagonista. La rete del vantaggio assume un sapore diverso, quasi liberatorio, per il calciatore del club viola. Poi, quello che non ti aspetti: pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo, Sottil è costretto ad uscire dal campo. Frattura della clavicola e stagione finita.

“Vivo per questi momenti, li ho sempre sognati…” così si apre la sua lettera social. “Che serata fantastica, purtroppo per queste ultime partite non potrò essere presente e questo mi provoca un enorme vuoto dentro, Fortunatamente il recupero sarà veloce e poi sarò di nuovo pronto a rivivere momenti così. Per me sarà un’ ulteriore Rinascita. Adesso ci aspetta il secondo round per provare a fare qualcosa di magico. Grazie a tutti dei messaggi un abbraccio”. Un vuoto che forse potrà essere colmato, anche in parte, dalla vittoria di un trofeo tanto sognato quanto inseguito.