È un messaggio dalle varie interpretazioni quello pubblicato su X da Marcell Jacobs nella notte italiana, ma in cui si nascondono sicuramente una vena polemica e una ironica. Il corridore azzurro vincitore dell’oro olimpico a Tokyo non ha ancora esordito in una gara ufficiale nel 2024, l’anno delle Olimpiadi di Parigi. Come gli accade ormai da diversi anni, una ragione per questa scelta sono stati gli infortuni. Dunque, a forza di sentirselo ripetere continuamente lo ha ribadito in prima persona sui suoi social: “Siamo ad aprile e non ho ancora gareggiato… Sicuramente la stagione è già finita! Mi dispiace”.

Siamo ad Aprile e non ho ancora gareggiato.. sicuramente la stagione è già finita!

Mi dispiace — Lamont Marcell Jacobs (@crazylongjumper) April 22, 2024

Il post è stato interpretato da qualcuno come un annuncio serio, ma l’ironia traspare dal primo istante anche in virtù del commento scritto dal suo tecnico Rana Reider, che ha lasciato l’emoji di una risata sotto al messaggio di Jacobs. Insieme, i due si stanno preparando a un debutto che era già stato programmato (e dichiarato) per metà aprile: nel caso in cui non fosse questo weekend, sarà per il prossimo in occasione dei Mondiali di staffette alle Bahamas, dove la squadra della 4×100 azzurra lotterà per qualificarsi ai Giochi Olimpici. Un inizio di stagione in questi tempi manca all’atleta azzurro dal 2018, anno in cui debuttò poco prima dell’inizio di maggio. Il messaggio, quindi, è probabilmente un tentativo di schernire coloro che criticano e speculano sulle sue possibili difficoltà.