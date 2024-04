Milano si è tinta di nerazzurro per tutta la notte. La vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan che ha regalato lo storico scudetto della seconda stella è stata festeggiata con una vera e propria maratona di cori e gioia: neanche la pioggia ha fermato l’apoteosi nerazzurra, neanche la prospettiva di un martedì mattina a scuola o in ufficio. Dallo stadio San Siro al Duomo, ecco le immagini più belle.

La festa è iniziata all’interno dello spogliatoio di San Siro, dove i giocatori hanno cantato e ballato insieme. Nel frattempo, migliaia di tifosi si sono radunati in Piazza Duomo e Piazza Castello, attendendo l’arrivo dei loro beniamini. La prima tappa è stata l’Hotel Sheraton di San Siro, dove i giocatori hanno cenato con amici e parenti. Poi, finalmente, il momento clou della serata: l’incontro con i tifosi in Piazza Duomo, attorno alle 2.30, accolti da un boato assordante da parte dei tifosi. Dimarco, Barella e Lautaro Martinez hanno cantato e ballato più di tutti. Ovviamente il coro più gettonato era uno solo: “Chi non salta rossonero è”…