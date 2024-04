Anche Google celebra il 20esimo scudetto dell’Inter, conquistato matematicamente nella sera di lunedì 22 aprile nel derby. La vittoria sul Milan per 2 a 1 ha fatto scoppiare i festeggiamenti dei tifosi, così come quelli dei calciatori che si sono riversati nelle strade cittadine di Milano. Il noto motore di ricerca statunitense si è unito al coro, predisponendo una speciale animazione al click di alcune specifiche voci.

Se nella barra di ricerca si digita “Serie A” o “Inter“, anche unite ad altre parole, compaiono automaticamente dei fuochi d’artificio, chiaramente nerazzurri, e il centro dello schermo viene attraversato in verticale dal logo del club meneghino, accompagnato da questa scritta: “Serie A: ha vinto Inter“. Non è la prima volta che Google mette in risalto successi o eventi importanti del mondo dello sport. Sono infatti frequenti i Doodle, le simpatiche rivisitazioni del logo di Google che appaiono in home page, a tema sportivo. Tra i più recenti vi è una raffigurazione comico-artistica composta per celebrare l’inizio dei Playoff Nba 2024 e il ricordo postato il 23 ottobre 2023, in occasione di quello che sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno, per Rashidi Yekini, il calciatore nigeriano attivo fra anni ’80 e ’90 e scomparso prematuramente a causa di un precario stato di salute peggiorato dalla depressione. Stavolta è il turno dell’Inter.