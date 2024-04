Le festa scudetto dell’Inter non si è fermata al tripudio di San Siro nel derby vinto contro il Milan e alle migliaia di persone in piazza Duomo, raggiunte anche dai calciatori nella notte di euforia della Milano nerazzurra. La seconda stella merita anche una celebrazione ufficiale: la parata dei campioni d’Italia per le strade della città. Il programma è cambiato per via della pioggia, ma nel weekend la festa ci sarà.

Inter-Torino e bus scoperto – Il programma

Tutto ruota intorno alla prossima partita di campionato, quando l’Inter al Meazza ospita il Torino. L’occasione è perfetta per far partire una celebrazione lunga tutta una giornata. Ma quando si gioca Inter-Torino? Per ora il match della 34esima giornata è stata programmato dalla Lega Serie A sabato 27 aprile alle ore 15. Una decisione provvisoria, in attesa proprio del risultato del derby. La partita però verrà spostata a domenica 28 aprile, con fischio d’inizio alle ore 12.30. Se Inter-Torino si gioca a mezzogiorno, dopo la gara c’è tutto il pomeriggio per fare festa. Uno scenario ideale anche dal punto di vista dell’ordine pubblico: sperando nell’assenza di pioggia, il bus scoperto dei nerazzurri campioni d’Italia sfilerà per le vie di Milano, abbracciato da due ali di folla.