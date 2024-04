Lo scudetto della seconda stella vinto nel derby contro il Milan. Il sogno dell’Inter è diventato realtà. La festa e la gioia nerazzurra da San Siro si riversano per le strade di Milano, dopo che per la prima volta la stracittadina ha assegnato il titolo di campioni d’Italia. Centinaia di tifosi interisti in piazza Duomo con sciarpe, fumogeni e bandiere. Una vera e propria esplosione, accompagnata da canti e fuochi d’artificio.

A San Siro, dove si giocava in casa del Milan, esplode la festa nello spogliatoio dell’Inter dopo la vittoria per 2 a 1. I più scatenati l’interista doc Dimarco al suo primo titolo di campione d’Italia e il capitano Lautaro Martinez, che invece è al suo secondo Scudetto. “Occhi al cielo, siamo campioni d’Italia”. Queste le parole sui social dell’Inter per festeggiare lo scudetto, il 20esimo. Presente anche l’hashtag #IM2Stars, per la seconda stella ottenuta con il ventesimo titolo.

Una grafica preparata per l’occasione con tutta la squadra in festa e il messaggio “Amala“: così ha celebrato la seconda stella il presidente Steven Zhang dalla Cina, con un post su Instagram. Il presidente nerazzurro ha voluto salutare la squadra e l’allenatore Simone Inzaghi con una videochiamata sul prato di San Siro.