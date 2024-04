Vito Bardi viaggia spedito verso la riconferma alla guida della Regione Basilicata. Lo scrutinio del voto del 21 e 22 aprile premia il governatore uscente, sostenuto dal centrodestra con Azione e Italia viva: in base ai dati arrivati da 92 sezioni su 682, l’ex vicecomandante generale della Guardia di Finanza – espressione di Forza Italia – è in netto vantaggio con il 56,8% dei consensi, contro il 41,9% dello sfidante Piero Marrese, sindaco di Montalbano Jonico e presidente della provincia di Matera, appoggiato dal “campo largo” composto da Pd, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. Un risultato anticipato dall’istant poll realizzato da Yoodata per Telenorba, che alla chiusura dei seggi ha stimato Bardi tra il 53 e il 57% e Marrese tra il 41 e il 45. Il terzo candidato Eustachio Follia, frontman degli europeisti di Volt, si ferma all’1,3%. I risultati dello spoglio stanno uscendo con estrema lentezza: alle 17 di lunedì, a due ore dal termine delle votazioni, sul portale del ministero dell’Interno il conteggio era ancora fermo a zero.

I partiti – Tra le liste, Fratelli d’Italia si assesta al primo posto con il 14,9%, uno score molto più basso di quello dei sondaggi nazionali ma raddoppiato rispetto alle scorse regionali, nel 2019, quando raccolse il 5,9%. Seconda forza il Pd al 13,6%, poi Forza Italia all’11,7%: nella regione gli azzurri investono moltissimo, tanto che a seguire lo spoglio a Potenza sono arrivati la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati – eletta in Basilicata e coordinatrice regionale del partito – e il capogruppo alla Camera Paolo Barelli. I dati parziali restituiscono anche un exploit di Azione, trainata da Marcello Pittella (ex governatore dem e re delle preferenze), che porta in dote a Bardi il 9%. Nel centrosinistra invece vola la lista “Basilicata casa comune” di Angelo Chiorazzo, il “re delle coop bianche” a lungo candidato in pectore prima di cedere il posto a Marrese: raggiunge il 9,3% ed è la seconda forza della coalizione, sopra il Movimento 5 stelle all’8,9 (nel 2019, con il proprio candidato, i pentastellati presero il 20). La Lega non supera l’8 (cinque anni fa ottenne il 19); l’Alleanza Verdi e Sinistra segna un ottimo 5,6%. Tra le liste civiche, nel centrodestra “Orgoglio lucano” è al 7,9 e “La vera Basilicata” al 4,1; nel centrosinistra, “Basilicata unita” è al 2,7.

L’affluenza – Le urne si sono chiuse lunedì alle 15, dopo due giornate di votazioni. L’affluenza è stata del 49,8, in calo rispetto all’ultima tornata, quando votò il 53,5% degli aventi diritto. In provincia di Potenza il dato è del 47,92% (52,40 nel 2019), in provincia di Matera del 54,08% (56,03 nel 2019). Per quanto riguarda i due capoluoghi, a Potenza città ha votato il 63,28% degli aventi diritto (rispetto al 68,79 del 2019), a Matera il 55,60 (rispetto al 59,89 del 2019). Come riferisce l’istituto YouTrend, quella lucana è la nona elezione regionale consecutiva in cui si registra un calo dell’affluenza rispetto alla tornata precedente. Per quanto riguarda la Basilicata, però, non è un record negativo: alle consultazioni del 17 e 18 novembre 2013, convocate dopo le dimissioni anticipate del governatore Pd Vito De Filippo (travolto dallo scandalo Rimborsopoli) l’affluenza fu ancora più bassa e si fermò al 47,6 per cento. I due comuni in cui si è votato di più sono i paesi di origine dei due principali candidati governatori: a Filiano (Potenza), dove è nato Bardi, l’affluenza è stata del 66,7%; a Montalbano Jonico (Matera), casa di Marrese, del 66,6%.

Quella in #Basilicata è la nona elezione regionale (o di una provincia autonoma) consecutiva in cui si registra un calo dell’affluenza rispetto alla tornata precedente. Le ultime in cui non si era verificato un calo sono state quella in Sicilia del 2022 (che si tenevano insieme… — YouTrend (@you_trend) April 22, 2024

Le reazioni – “Grande soddisfazione per i primi dati in arrivo dalla Basilicata, dove si profila l’ennesimo largo successo del centrodestra unito”, festeggia verso sera la Lega con una nota. Da Forza Italia il vicecapogruppo alla Camera Raffaele Nevi parla di una “vittoria netta del centrodestra e di Bardi: si confermano le già rosee previsioni dei sondaggi che sono il frutto del lavoro fatto dal governatore in questi anni, anche nell’allargare la coalizione a forze più riformiste che hanno riconosciuto nel buongoverno di Bardi un approdo migliore per i loro progetti e programmi”, dice a RaiNews24.