Manca davvero poco alla vittoria matematica dello scudetto da parte dell’Inter, un titolo che cucirebbe la seconda stella sul petto dei nerazzurri. Il primo match point ci sarà stasera, quando alle ore 20.45 San Siro ospiterà il 239esimo derby della Madonnina. La partita fra Milan e Inter, stavolta, ha ancora più importanza. Infatti, se gli uomini di Simone Inzaghi dovessero vincere conquisterebbero aritmeticamente il campionato con cinque giornate di anticipo: mai nella sua storia la stracittadina ha consegnato il titolo a una delle due squadre.

Momento di forma – Forte di una cavalcata di fronte a cui tutte le altre rivali hanno dovuto arrendersi, l’Inter arriva alla gara di stasera con 14 punti di vantaggio: 83, contro i 69 dei rossoneri. Nell’ultimo mese i nerazzurri hanno abbassato, seppur di pochissimo, i giri del motore e nelle ultime cinque partite sono arrivate tre vittorie e due pareggi (entrambi in casa, contro Napoli e Cagliari). In nessuna di queste ha lasciato il segno Lautaro Martinez, il cui ultimo gol risale al 28 febbraio nel recupero della 21esima giornata contro l’Atalanta. Il numero 10 è chiamato a rialzare la testa nel derby, così come il Milan che non ne vince uno dal 2022. Quale occasione migliore, allora, per farlo stasera e rovinare la festa scudetto ai cugini. I rossoneri sono reduci da un periodo positivo in Serie A, con 13 punti nelle ultime cinque partite, ma anche dalla scottante eliminazione in Europa League per mano della Roma. Ormai resta solo da consolidare il posto in Champions.

Le combinazioni – Non c’è alcun dubbio: l’Inter vincerà il suo 20esimo Scudetto se stasera trionferà nel derby. Il distacco dal Milan salirebbe a +17 punti e renderebbe impossibile una rimonta con cinque giornate ancora da disputare e un massimo di 15 punti a disposizione. I festeggiamenti, però, ritarderebbero leggermente in caso di non vittoria. Un pareggio nel derby non cambierebbe le lunghezze di vantaggio (+14) e la certezza matematica potrebbe concretizzarsi al termine di questa settimana quando i nerazzurri ospiteranno il Torino. In questa partita basterebbe un successo, a prescindere dal risultato di Juventus-Milan, per vincere lo scudetto. Con una sconfitta, invece, la compagine di Pioli si porterebbe a -11 e di fatto diventerebbe cruciale la gara in trasferta a Torino: una non vittoria con i bianconeri e un successo dell’Inter sul Torino chiuderebbero i giochi, ma ipotizzando un doppio successo delle milanesi nella 34esima giornata, i nerazzurri potrebbero esultare ufficialmente il 5 maggio sul campo del Sassuolo.