L’occasione è ghiotta: l’Inter può vincere il suo 20esimo scudetto nel Derby contro il Milan, cucendosi sul petto la seconda stella proprio di fronte ai cugini rossoneri, fermi a quota 19. In più, mai nella storia la stracittadina ha assegnato il titolo di campioni d’Italia. E i nerazzurri vengono da cinque successi consecutive contro il Milan: un’altra vittoria sarebbe un record per la Beneamata. Per questo, messa da parta la scaramanzia, in casa Inter è già tutto pronto per la possibile festa. Che non sarà a San Siro, dove questa sera è di casa il Milan.

Il tifo nerazzurro, la Curva Nord, ha già dato l’eventuale appuntamento per i festeggiamenti in largo Cairoli, davanti a parco Sempione. In caso di vittoria della squadra di Simone Inzaghi, da lì partirà il corteo fino in piazza Duomo. Con due incognite. Domani è un normale martedì lavorativo, quindi qualcuno desisterà dal far festa fino a tarda notte. E soprattutto, è prevista pioggia per tutta la serata. Il piano trasporti di Atm per la notte del derby prevede allungamenti di orario per le metropolitane M1 (rossa) e M5 (lilla), proprio per facilitare il deflusso dei tifosi dallo stadio.

L’incognita meteo dovrebbe condizionare anche la festa ufficiale della società. Il programma prevede in caso di scudetto il tour cittadino con il pullman scoperto già nella giornata di martedì 23 aprile. Viste le previsioni, tutto però potrebbe slittare al fine settimana, quando l’Inter giocherà in casa contro il Torino. Quella potrebbe essere la partita della festa definitiva, oppure potrebbe essere ancora un match decisivo: tutto dipende ancora dal risultato del derby.