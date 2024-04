E poi venne il giorno. L’atteso derby della Madonnina tra Milan e Inter è arrivato e San Siro ha accolto le due squadre senza deludere le aspettative: oltre 75mila gli spettatori presenti. La posta in gioco è alta. Per la formazione rossonera è una gara da dentro o fuori dopo le ultime disastrose partite tra campionato e Europa League. E per Stefano Pioli potrebbe essere l’ultimo derby sulla panchina del Milan. I nerazzurri invece, con una vittoria, si aggiudicherebbero un campionato che significherebbe seconda stella sul petto. All’ingresso delle due formazioni non potevano mancare le coreografie delle due tifoserie che non hanno certamente deluso le attese.

La Curva Sud del Milan allude alla mancata conquista della seconda stella neroazzurra: un topolino, dei tre raffigurati, ruba la seconda stella dello scudetto. E, a fianco, la scritta “Nothing changes“. Per la Curva Nord – quella dell’Inter – invece un mega striscione con la scritta “Il nostro destino, il vostro incubo” e sopra raffigurata un’enorme sfera di cristallo.