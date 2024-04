La Sampdoria ha giocato la gara contro lo Spezia decimata da una dissenteria, che ha colpito calciatori e staff dopo un pranzo di pesce. Il retroscena che in parte spiega lo 0 a 0 nel derby ligure valido per la 34esima giornata di Serie B è stato raccontato da Il Secolo XIX. Già dopo la gara, il tecnico Andrea Pirlo aveva accennato a un problema di natura fisico: “Prima del match abbiamo avuto un attacco influenzale e sapevamo che avremmo avuto poche forze“. Ora grazie alla ricostruzione del quotidiano ligure si scopre che dietro ad alcune prestazioni sottotono e ad alcune assenze (Yepes, Ghilardi, Barreca e Andrea Conti) c’è un attacco di dissenteria che ha colpito la squadra e anche lo staff proprio a poche ore dal match.

Fatale appunto sarebbe stato un pranzo di pesce, consumato alla vigilia della partita, prima dell’ultima rifinitura e della partenza verso La Spezia. Il Secolo XIX fa anche il nome del ristorante e racconta che molti giocatori sono stati costretti ad andare al bagno a ripetizione. Anche Fabio Depaoli, inizialmente convocato, è finito in panchina per un attacco di vomito proprio a ridosso del fischio d’inizio della sfida. Alla fine quindi per la squadra di Andrea Pirlo il pareggio è un buon risultato: la Samp resta all’ottavo posto, l’ultimo utile per accedere ai play-off promozione. E in vista delle ultime quattro giornate sicuramente la società sceglierà dei pranzi meno rischiosi.