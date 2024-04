Armand Duplantis verso l’infinito e oltre. L’atleta svedese di salto con l’asta ha battuto per l’ottava volta il record del mondo, quel record che gli appartiene da quando, nel 2020 a Torun, in Polonia, lo ha conquistato a spese del francese Renaud Lavillenie, che lo deteneva dal 2014. Stavolta, durante l’incontro di apertura della Diamond League di atletica 2024 a Xiamen, in Cina, Duplantis lo ha portato a quota 6.24 metri, migliorando così di poco quello che sembra essere sempre di più il suo primato.

???????? Armand Duplantis, kendisine ait dünya rekorunu bir kez daha geliştirdi. 6.24 pic.twitter.com/3X1Ws9lVwJ — Socrates (@SocratesDergi) April 20, 2024

La prima volta, quattro anni fa, vinse la gara saltando a 6.17 metri e ora, centimetro dopo centimetro, lo ha spinto fino all’altezza di 6.24 metri. Il suo precedente record era di 6.23 metri e Duplantis lo aveva fissato lo scorso 17 settembre nelle finali di Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti. Dunque, a tre mesi delle Olimpiadi del 2024 è l’ottava volta che il 24enne, campione olimpico in carica e due volte campione del mondo, migliora il proprio record.

Lo svedese, che ha vinto la gara di Diamond League davanti allo statunitense Sam Kendricks (5,82) e al cinese Bokai Buang (5,72), ha commentato la prestazione dicendo di non volersi sedere sugli allori: “Cercherò di trarre il massimo da ogni giorno. C’è ancora tanto da dare e credo che ci sia ancora spazio per me per spingere e raggiungere altezze ancora più alte”. Ai Giochi di Parigi potrebbe nuovamente scrivere la storia del salto con l’asta.