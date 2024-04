Domenica 21 aprile è il giorno della Liegi-Bastogne-Liegi, conosciuta anche come la “Doyenne” delle classiche monumento, la più antica. La corsa chiede il trittico delle Ardenne dopo Amstel Gold Race e Freccia Vallone. Un percorso leggendario: 255 chilometri da Liegi a Liegi, con undici salite da affrontare, tra cui la mitica Côte de la Redoute, che come sempre potrebbe essere decisiva per il successo finale.

I protagonisti

Il duello più atteso è quello tra Tadej Pogacar, vincitore nel 2021, e Mathieu Van der Poel, reduce dalle vittorie al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix. Dopo le cadute che hanno falcidiato il gruppo e tolto di mezzo il vincitore delle ultime due edizioni, Remco Evenepoel, l’attesa è tutta per il confronto tra lo sloveno e l’olandese: il meglio che il ciclismo maschile su strada possa offrire oggi, in attesa del recupero anche dei vari Vingegaard, Van Aert e Roglic, solo per fare i nomi principali. Sarà quindi Pogacar contro Van der Poel, con il primo favorito per caratteristiche. Tra gli outsider ci sono Tom Pidcock, vincitore dell’Amstel Gold Race, Marc Hirschi, Tiesj Benoot, Mattias Skjelmose e Ben Healy.

Le curiosità

La Liegi-Bastogne-Liegi è soprannominata la “corsa degli italiani” per il grande tifo dei molti italiani, soprattutto emigrati, presenti a bordo strada. Un’altra ragione sono i 12 successi azzurri nella storia: il primo italiano a vincere fu Carmine Preziosi nel 1965, l’ultimo Danilo Di Luca nel 2007. In mezzo anche le doppiette di Michele Bartoli (1997 e 1998) e Paolo Bettini (2000 e 2002). La salita più dura è la Côte de la Roche-aux-Faucons, con una pendenza media dell’11%. La più famosa è appunto la Côte de la Redoute, con una pendenza media del 9,5% e punte vicine al 22%: ha un dislivello di 161 metri. Il re della “Doyenne” resta Eddy Merckx, che l’ha vinta per ben 5 volte. Quattro successi invece per Moreno Argentin e Alejandro Valverde.

Come seguire la gara: orari e tv

Diretta TV: Rai Sport e Eurosport

Radio: Rai Radio 1

Streaming: RaiPlay, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN

10:10: Partenza Uomini

13:35: Partenza Donne

16:15: Arrivo stimato Uomini

18:00: Arrivo stimato Donne