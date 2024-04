I quarti di finale di Europa e Conference League si tingono di azzurro. Sono infatti quattro le italiane impegnate stasera: Milan e Roma una di fronte l’altra, l’Atalanta ad Anfield contro il Liverpool e la Fiorentina in trasferta contro il Viktoria Plzen. Tutte partite decisive per il ranking Uefa, in cui l’Italia deve difendere l’attuale primo posto davanti alla Germania (17.714 punti contro 16.357) e resistere per sbloccare un prezioso slot extra per la prossima Champions League. Dopo lo show mostrato proprio nell’andata dei quarti di Champions, l’Italia deve provare quanto a meno a rispondere, nella speranza di tornare protagonista anche nella massima competizione europea.

Derby Milan-Roma – San Siro sarà nuovamente il teatro di un match cruciale. Milan e Roma, infatti, non si sono mai trovate faccia a faccia in una competizione europea e il derby di stasera segnerà una storica prima volta. Entrambe le squadre sono reduci da momenti positivi nel campionato di Serie A dove sia i rossoneri sia i giallorossi non hanno mai perso nelle ultime cinque partite: cinque vittorie per il Milan e tre vittorie e due pareggi per la Roma. La squadra della capitale, con Daniele De Rossi pronto al debutto da allenatore a San Siro, gioca per ripetere la cavalcata compiuta lo scorso anno con José Mourinho, quando i giallorossi si spinsero fino alla finale poi persa con il Siviglia. Il Milan, invece, per riscattare un cammino europeo iniziato con grandi aspettative, ma concluso nella morsa di un girone di ferro in Champions che ha causato la retrocessione in Europa League.

Il Liverpool ospita l’Atalanta – Liverpool e Atalanta si sono già incontrate in una competizione internazionale. Risale al 2020 il duplice scontro ai gironi di Champions. Dopo esser stata travolta in casa per 5 a 0, la squadra di Gasperini rispose rabbiosamente sbancando Anfield per 2 a 0. La Dea diventò così la seconda squadra italiana a battere il Liverpool davanti al suo pubblico in Champions League dopo la Fiorentina di Prandelli nel 2009. Poi ci riuscì anche l’Inter con un gol di Lautaro. La situazione attuale è un po’ diversa perché quei Reds arrivarono terzi in campionato, mentre adesso lottano per conquistare la seconda Premier League della loro storia. E, elettrizzati dagli ultimi scampoli di Klopp in panchina (il tecnico tedesco ha già annunciata l’addio a fine stagione), punteranno a fare il massimo anche in Europa. L’Atalanta non è al livello del Liverpool, ma proverà nuovamente a fare il colpaccio.

Fiorentina contro Viktoria Plzen – Anche Vincenzo Italiano lascerà con ogni probabilità la panchina della Fiorentina a fine stagione. Non c’è quindi addio migliore di un’altra finale di Conference League. La sconfitta dello scorso anno contro il West Ham brucia e dalle parti di Firenze c’è voglia di riscatto. Il prossimo avversario da battere sul cammino verso il trofeo è il Viktoria Plzen. Dopo le semifinali di Coppa Italia (gara di andata vinta 1 a 0 con l’Atalanta), la Vola vuole regalarsi un altro successo in Conference League.