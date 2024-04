Forse, visto il livello generale del campionato, dire che “l’Italia s’è desta” è un po’ troppo: da settimane l’Inter ha praticamente in mano lo scudetto, diverse squadre hanno già smesso di avere obiettivi concreti e la qualità delle partite non è tra le migliori d’Europa. Ma un’Italia più europea, nel senso delle partecipazioni alle competizioni fuori dal campionato, non solo è possibile. Ma probabile. Ed è a causa della nuova riforma della Champions League, che dal 2024 aprirà a 4 squadre in più (36 anziché 32) e che permetterà attraverso un nuovo meccanismo basato sul ranking Uefa di premiare i campionati con il punteggio migliore. Con l’Italia favorita.

Come funziona il Ranking Uefa

Al momento, l’Italia ha un punteggio di 17.714, che consente di occupare la prima posizione davanti alla Germania (16.357) e all’Inghilterra (16.250). Questo perché, nonostante le eliminazioni dalla Champions, la Serie A può ancora vantare quattro squadre dentro le competizioni europee: Milan, Roma e Atalanta in Europa League; Fiorentina in Conference League. Cosa dice la regola? Che le prime due nazioni nel Ranking Uefa stagionale avranno l’accesso a uno slot extra per la Champions. L’Italia sa che almeno una delle sue squadre arriverà in semifinale di Europa League (ai quarti si gioca Milan–Roma). Se le cose dovessero andare bene anche per Atalanta e Fiorentina, con l’assegnazione dei punti la certezza aritmetica del primo posto nel ranking potrebbe quindi arrivare già fra due settimane.

Ranking Uefa: come funziona l’assegnazione dei punti

Il calcolo per il ranking funziona in questo modo.

2 pt: ogni vittoria in fase a gironi

1 pt: ogni pareggio in fase a gironi

4 pt: bonus partecipazione ottavi Champions

4 pt: vincitori gruppo Europa League/Conference

2 pt: secondi gruppo Europa League/Conference

1 pt: ogni turno raggiunto dagli ottavi (UCL, UEL)

1 pt: ogni turno raggiunto dalle semifinali (UECL)

Quinto posto in Champions League per l’Italia: la situazione

Con il fatto che l’Italia abbia più squadre di tutte ancora in gioco, indipendentemente dalla competizione, emerge quindi come il quinto posto nella nuova Champions League sia davvero un traguardo vicino. Al momento, a rappresentarlo è la Roma, a quota 55 punti in classifica con ancora 7 partite da giocare. Subito dietro, a 50 ma con una partita da recuperare (era contro la Fiorentina, quando morì Joe Barone), c’è l’Atalanta. Al quarto posto il Bologna, che continua a sognare la qualificazione in questa stagione così esaltante. Ma a beneficiare del bonus quinto posto di fatto non sarebbe solo la squadra che si classifica quinta, ma a cascata anche quelle dietro.

Quanti posti per Europa League e Conference League: cosa dice la regola

In quel caso, infatti, la sesta e la settima classificata (al momento Atalanta e Napoli) accederebbero all’Europa League, mentre l’ottava (ora è la Lazio) andrebbe in Conference League. Il tutto senza considerare ulteriori eccezioni. Perché se Roma o Atalanta dovessero vincere, da seste, l’Europa League, allora in Champions andrebbero sei squadre, in Europa League due, e in Conference una. Oppure ancora: se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League o la Coppa Italia, andrebbe di diritto in Europa League, aggiungendo un ulteriore posto. E se fosse fuori dal giro delle prime otto, permetterebbe quindi a un’altra squadra di Serie A di giocarsi l’Europa in Conference League.

Il regolamento permette di far arrivare fino a 11 squadre in Europa, nel caso in cui a vincere Europa e Conference League fossero dei club fuori dalle prime otto classificate. E al momento, in Serie A, tra il settimo e undicesimo posto, rappresentato da Napoli e Monza, ci sono solo sei punti di differenza. Roba da perderci la testa. O da rendere più avvincente un finale di stagione che sembrava già destinato, come negli ultimi anni, a essere soporifero.