Nessuna squalifica, ma soltanto una multa da 5mila euro per Gianluca Mancini, reo di aver sventolato una bandiera con il topo, ritenuta “offensiva” dal Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea, durante i festeggiamenti al fischio finale di Roma-Lazio. In reazione alla sanzione, la Curva sud giallorossa ha deciso di sostenere il difensore aprendo una raccolta fondi che ha oltrepassato quota 6mila euro. “Riteniamo che il derby di Roma sia anche feroce goliardia e becero sfottò e per questo, al di là del giudizio dei moralisti buffoni, diciamo una sola cosa: la multa a Mancini la paghiamo noi”, ha scritto su Instagram il tifoso Lorenzo Contucci.

La colletta ha quindi già coperto l’ammontare della sanzione inflitta al numero 23 della Roma. “Qualora il nostro Mancio non voglia o non possa ricevere l’importo che raccoglieremo, l’intera somma verrà data in beneficienza”, ha aggiunto Contucci nel suo post. Si attende ora la mossa di Mancini.