Cinque anni al Milan non possono che lasciare un segno indelebile. Arrigo Sacchi, condottiero del Diavolo di fine anni ’90 che ha vinto due Champions League e altrettante Supercoppe Uefa, continua a seguire il campionato nostrano e a fare il tifo per i rossoneri. E in occasione della presentazione del suo libro ‘Il realista visionario’, non si è risparmiato nel tirare una stoccata ai rivali dell’Inter, sempre più vicini alla vittoria dello scudetto: “C’è una tendenza ad arrivare all’obiettivo da furbi. Bisogna uscire da questa situazione, altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Vincere facendo i debiti significa barare. L’Inter sta barando? Si“. Queste le sue parole riportate dal Corriere Adriatico.

Sempre con i nerazzurri nel mirino, Sacchi ha parlato anche dell’allenatore Simone Inzaghi e delle sue mosse in Champions League contro l’Atlético Madrid: “Sta per vincere lo scudetto, si è evoluto. Ma in Champions contro l’Atletico Madrid ha sbagliato. Le formazioni spagnole vanno aggredite, la sua Inter si è difesa troppo. Ma crescerà, ha intrapreso la strada giusta”. Il passato non si scorda mai.