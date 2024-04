Con la vittoria allo scadere sul campo dell’Udinese, l’Inter è arrivata a 82 punti in classifica (26 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta) con 14 lunghezze di vantaggio sul Milan, secondo a quota 68 punti. Un altro passo avanti verso lo scudetto della seconda stella e verso la possibilità di festeggiarlo ufficialmente nel derby del 22 aprile (posticipo della 33esima giornata). In questo senso, quindi, il prossimo turno di Serie A riveste un’importanza cruciale.

Le combinazioni per la celebrazione della seconda stella contro il Milan, infatti, cambiano a seconda dei risultati di domenica 14 aprile. L’Inter gioca in casa contro il Cagliari, il Milan è impegnato in trasferta a Sassuolo. Ecco le combinazioni che permetterebbero all’Inter di vincere lo scudetto nel Derby.

Prima ipotesi – Una vittoria dell’Inter contro la compagine di Claudio Ranieri, reduce da 12 punti nelle ultime 7 partite, consentirebbe ai nerazzurri di festeggiare lo scudetto nel derby battendo il Diavolo, anche in caso di vittoria del Milan a Sassuolo domenica pomeriggio.

Seconda ipotesi – Lo stesso discorso vale in caso di pareggio o di sconfitta di entrambe le squadre di Milano. Il distacco rimarrebbe invariato (14 punti), oppure si modificherebbe di un punto: +15 o +13. In ogni caso, l’Inter sarebbe certa dello scudetto solo vincendo il Derby: il distacco supererebbe i 15 punti a 5 giornate dal termine.

Terza ipotesi – In caso di vittoria dell’Inter sul Cagliari e di pareggio o sconfitta del Milan contro i neroverdi, alla squadra di Inzaghi basterebbe anche un pareggio nel derby per vincere il titolo.

L’altro scenario

È quello che rimanderebbe la festa scudetto di almeno un’altra settimana: in caso di pareggio o sconfitta con il Cagliari, ma di vittoria del Milan sul Sassuolo, l’Inter non potrà celebrare il traguardo nel derby, ma al massimo il turno successivo contro il Torino.