Jannik Sinner, ma anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. L’Italia è la nazione più rappresentata agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo sui campi in terra rossa del Principato. La data è da circoletto rosso sul calendario: giovedì 11 aprile 2024 si può scrivere un’altra pagina di storia del tennis azzurro. Certo, i tre tennisti diversi hanno aspirazioni diverse, anche per via dell’avversario che si trovano di fronte.

Sinner-Struff

Per Sinner ovviamente l’obiettivo è superare un altro turno: il grande obiettivo è raggiungere almeno la semifinale, per confermarsi alla posizione numero 2 del ranking Atp ed evitare il sorpasso di Carlos Alcaraz in classifica (qui la spiegazione). Il suo avversario, il tedesco Jan-Lennard Struff, è però insidioso per molteplici ragioni. L’altoatesino lo ha battuto solo un mese fa a Indian Wells (6-3, 6-4). Struff, numero 25 al mondo, proprio a Montecarlo un anno fa ha raggiunto i quarti di finale, uscendo contro il vincitore del torneo Andrey Rublev. Poi è arrivato in finale al Masters 1000 di Madrid, sconfitto solo al terzo set da Carlos Alcaraz. Rispetto alla facilità con cui ha vinto all’esordio sulla terra rossa contro Korda, Sinner è atteso a un match con qualche trappola in più.

Musetti-Djokovic

Per Musetti il compito è giusto un filino più arduo: di fronte ha Novak Djokovic, il numero 1 al mondo che dopo la pausa e la separazione da Goran Ivanisevic sembra essere tornato in modalità “cannibale”. Per conferma chiedere a Safiullin, fatto fuori con un 6-1 6-2. Djokovic da una decina d’anni non riesce a far bene a Montecarlo: la volontà di respingere l’attacco al potere di Sinner e Alcaraz potrebbe però invogliarlo a riprendersi il trono anche nel Principato. Un anno fa fu fermato agli ottavi proprio da Musetti, che giocò probabilmente la miglior partita della sua carriera. Da allora però il gioco del 22enne toscano, numero 24 al mondo, si è inceppato. I segnali di ripresa sono arrivati da Indian Wells e Miami, dove ha battuto Shapovalov e Shelton prima di perdere da Rune e Alcaraz. Ancora troppo poco, semplici scintille. A Montecarlo invece si sono visti sprazzi del vero Musetti: vittorie nette contro Fritz e Fils, senza perdere nemmeno un set. La sfida contro Djokovic può essere l’occasione per l’impresa che svolta una stagione.

Sonego-Humbert

Qualche chance in più ce l’ha Sonego, che affronta Ugo Humbert, numero 15 al mondo. Per carità, il francese parte favorito dopo un inizio di 2024 straordinario: ha già vinto due titoli, l’Atp 250 di Marsiglia e l’Atp 500 di Dubai. Attenzione però, nei grandi tornei non ha mai fatto strada: eliminato ai sedicesimi di finale sia agli Australian Open che nei due Masters 1000 americani. Curiosamente, come nel caso di Musetti-Djokovic, anche Sonego e Humbert si sono incontrati un anno fa proprio a Montecarlo. E anche in quel caso a esultare fu l’italiano: Sonego vinse al terzo set 6-3 5-7 5-7. È prevista battaglia anche questa volta. Il torinese, ripescato come lucky loser dopo il ritiro di Carlos Alcaraz, è stato bravissimo a sfruttare l’occasione e battere il canadese Auger-Aliassime. Adesso sogna di stravolgere un’altra volta il pronostico e regalarsi un quarto di finale che gli consentirebbe di tornare nella Top50 del ranking mondiale.

Quando giocano Sinner, Musetti e Sonego

Gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo sono tutti in programma giovedì 11 aprile. Il programma del giorno non è ancora stato comunicato. I match si disputeranno su tre campi: il Court Rainier III, il Court des Princes e il campo numero 2. L’inizio della prima partita è previsto alle ore 11. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno annunciati gli orari delle partite di Sinner, Musetti e Sonego.

Dove vederli in tv

Le tre partite di Sinner, Musetti e Sonego, così come tutti gli altri match del Masters 1000 di Montecarlo, sono disponibili in diretta per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now: i match sono visibili su Sky Sport Uno o su Sky Sport Tennis, così come in mobilità su SkyGo.