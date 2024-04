Grande prestazione di Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro, rientrato in tabellone grazie al ritiro di Carlos Alcaraz, sfrutta l’occasione battendo in due set il canadese Felix Auger–Aliassime. Sonego, dopo aver vinto 6-4 il primo set, si è ritrovato sotto 2-5 nel secondo parziale: combattivo come sempre, il 28enne torinese ha rimontato fino a chiudere il match con un 7-5, sfruttando il sesto match point a disposizione. L’ultimo game racconta in maniera esemplare tutta la voglia dell’azzurro di non perdere questa chance: ha avuto una sfilza di match point, il penultimo cancellato per una revisione dell’arbitro di sedia sulla sua seconda di servizio (data per buona, era out) quando Sonego aveva già esultato per la vittoria. L’azzurro non si è perso d’animo e ha continuato a giocare, fino a guadagnare finalmente il punto decisivo.

Per Sonego può essere la partita della svolta, dopo il cambio di allenatore e la scelta di farsi seguire da Fabio Colangelo. Ora numero 57 Atp, con questa vittoria può avvicinare la Top 50. Il torinese, dopo aver alzato al cielo la Coppa Davis – il suo contributo è stato determinante, specialmente in doppio con Jannik Sinner – ha attraversato un momento complicato, non riuscendo mai a vincere due partite consecutive in un torneo: è sempre uscito al primo o al secondo turno. Anche a Montecarlo, aveva perso nelle qualificazioni contro il belga Goffin.

La scelta di rimanere nel Principato, però, ha pagato: per via del forfait di Alcaraz, è entrato in tabellone direttamente al secondo turno (lo spagnolo aveva un bye al primo turno) con la possibilità di giocarsi un posto agli ottavi. Auger-Aliassime, numero 35 Atp, non era però un avversario semplice. Sonego partiva sfavorito ma al contrario del canadese ha avuto più cattiveria, più voglia di prendersi la partita. Nel primo set ha sfruttato gli errori di Auger-Aliassime sul 4 pari per prendersi il break che ha deciso il parziale. Nel secondo set non si è fatto scoraggiare da un passaggio a vuoto: sotto 2-5, ha piazzato due break consecutivi per portarsi avanti 6-5 e servire per il match. L’ultimo game, come già scritto, è stato un saggio del “non mollare mai“. Sonego lo ha fatto e ora agli ottavi può sognare un altro grande match: di fronte avrà il vincente dell’incontro tra il cinese Zhang e il francese Humbert, numero 14 del seeding.