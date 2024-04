Clamoroso a Montecarlo: lo spagnolo Carlos Alcaraz si ritira dal Masters 1000 del Principato ancora prima di scendere in campo. Il problema al braccio emerso negli ultimi due allenamenti era evidentemente più grave del previsto: Alcaraz ha deciso di non scendere in campo nel secondo turno contro Felix Auger–Aliassime. Al suo posto viene ripescato come lucky-loser l’italiano Lorenzo Sonego, che quindi mercoledì affronterà il canadese per un posto direttamente agli ottavi di finale.

Alcaraz si era allenato negli ultimi giorni con una vistosa fasciatura al braccio destro. Aveva ancora dovuto interrompere una sessione proprio per il dolore nella zona dell’avambraccio, che gli impediva di colpire liberamente con il suo dritto. Le voci di un suo possibile forfait però erano state smentite in via ufficiosa. Oggi invece è arrivata la comunicazione social dello stesso Alcaraz: “Ho lavorato a Monte Carlo e ho cercato di recuperare fino all’ultimo minuto da un infortunio al pronatore rotondo del braccio destro, ma non è stato possibile e non posso giocare! Ci vediamo l’anno prossimo”, ha spiegato lo spagnolo. Il pronatore rotondo è il più laterale dei muscoli anteriori dell’avambraccio.

Cosa cambia in classifica – Alcaraz non aveva punti da difendere a Montecarlo, visto che un anno fa non aveva partecipato al torneo. Per questo motivo, salvo una vittoria di Jannik Sinner, lo spagnolo aveva la possibilità di riprendersi la posizione numero 2 nel ranking Atp. Dopo il suo ritiro, Sinner per confermarsi al secondo posto nella classifica mondiale dovrà invece arrivare almeno in semifinale, ovvero replicare il risultato ottenuto nel 2023.