Si separano le strade di Novak Djokovic e Goran Ivanisevic. Il numero uno del mondo ha annunciato in un post su Instagram il suo divorzio dall’ex campione e coach croato che lo ha guidato a molti successi negli ultimi anni, compresa la vittoria di ben dodici tornei Slam. L’addio del campione serbo al suo allenatore arriva in un momento particolare per il 36enne, eliminato da Jannik Sinner agli Australian Open, quindi sbattuto fuori agli ottavi di Indian Wells da Luca Nardi prima di annunciare di voler dedicare maggior tempo alla sua famiglia.

“Ricordo chiaramente il momento in cui ho invitato Goran a far parte della mia squadra. Era il 2018 e Marian (Vajda, ndr) e io stavamo cercando di innovare e portare un po’ di magia al nostro duo. E, infatti, con Ivanisevic non solo abbiamo migliorato il servizio, ma anche portato tante risate, divertimento, classifiche di fine anno da numero 1, traguardi da record e altri 12 Grand Slam (e qualche finale)”, scrive Djokovic postando due foto che lo ritraggono insieme a Ivanisevic.

“Io e Goran abbiamo deciso di smettere di lavorare insieme qualche giorno fa. La nostra chimica in campo ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è sempre stata solida come una roccia”, aggiunge Djokovic, facendo anche riferimento alle loro partite al gioco da tavolo Parchisi (“E… quel torneo non si ferma mai per noi”), prima di concludere: “Sefinjo, grazie di tutto amico mio. Ti voglio bene”, conclude Djokovic che quindi cercherà ora un nuovo rilancio per l’ultimo tratto della sua infinita carriera.