È stato operato all’ospedale di Txagorritxu il ciclista Jonas Vingegaard, dove era stato ricoverato dopo essere caduto durante la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi . La notizia è riportata dal quotidiano spagnolo As e rilanciata da Eurosport. Il ciclista della Visma è stato ricoverato in terapia intensiva. La partecipazione dell’atleta danese al prossimo Tour de France è “quasi impossibile”, secondo il dottor Pablo Marcos de la Torre, della Clinica Cemtro.

Merijn Zeeman, direttore sportivo della Visma, ha spiegato a Eurosport che “”Wout van Aert e Jonas Vingegaard devono essere al 100% per partecipare al Giro e al Tour. Il preavviso per Wout al Giro è poco, quindi bisognerà capire in fretta se sarà possibile oppure no”. Il dirigente ha poi spiegato che “con Jonas abbiamo un po’ più di spazio fino al Tour. Fare un programma adesso è molto difficile, ci sono molti scenari in cantiere. Spero che nelle prossime due settimane le cose si chiariscano, così da poter dare concretezza”.

Vincitore degli ultimi due Tour de France, Vingegaard aveva iniziato alla grande il 2024 dominando il Gran Camiño e la Tirreno Adriatico: si era presentato in Spagna con l’ambizione di vincere la terza corsa a tappe dell’anno. Il tutto in preparazione del Tour de France, dove puntava al terzo sigillo consecutivo. Ma la terribile caduta dei giorni scorsi rischia di rovinargli una stagione che si era aperta sotto i migliori auspici.