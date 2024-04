Incidente stradale vicino Roma nel pomeriggio di sabato per Gianni Petrucci, presidente della Federbasket. Viaggiava a bordo della sua auto insieme alla moglie quando sarebbe finito in una scarpata a Valmontone. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Petrucci, ex presidente del Coni, è stato traportato con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma mentre la moglie – che avrebbe riportato solo delle contusioni – è stata ricoverata all’ospedale di Tor Vergata. Secondo una prima ricostruzione, mentre percorreva una curva in zona Colle Pereto, sarebbe uscito fuori strada, finendo in un dirupo di 7-8 metri. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Radiomobile di Colleferro e della stazione di Valmontone.

Gianni Petrucci, 78 anni, è stato presidente del Coni per quattro mandati dal 1999 a 2013. Subito dopo è diventato presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (ruolo che aveva ricoperto già negli anni ’90). Il dirigente sportivo italiano è stato anche sindaco del comune di San Felice Circeo dal 2012 al 2017.