Lo avevano promesso e lo hanno fatto. Il Fenerbahçe ha schierato l’under 19 per la partita di Supercoppa contro il Galatasaray, andata in scena domenica 7 aprile, e dopo aver subìto la rete di Mauro Icardi al primo minuto di gioco ha abbandonato il campo. Una decisione già annunciata e presa per mandare un messaggio ai vertici del calcio turco in seguito agli episodi di violenza del 17 marzo al fischio finale della partita contro il Trabzonspor.

WALK OUT MOMENT ???? Inilah momen saat Galatasaray membuka skor melalui Mauro Icardi di menit pertama dan Fenerbahce yang diwakili tim U19 langsung melakukan walk out. Alhasil, komentator Bein sekarang komentarin laga Galatasaray XI vs bench! ????pic.twitter.com/VZ3HZXOhk0 — MEDIOCLUB (@medioclubID) April 7, 2024



Icardi ha festeggiato il suo gol come se niente fosse e a lui si sono uniti tutti i compagni, felici e sorridenti per essere passati in vantaggio nella finale di Supercoppa: eppure sapevano benissimo come quella fosse una partita scontata fin dall’inizio. Dopo il ritiro dei giovani del Fenerbahçe, il Galatasaray si è proclamato campione e ha riempito il vuoto lasciato dagli avversari con una partitella amichevole. Questo mentre i gialloblu continuano la loro battaglia contro la degenerazione del calcio turco e la violenza negli stadi.