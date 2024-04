“No no, guarda.. io con voi..”. Mentre scuoteva la mano in segno di rifiuto, Jannik Sinner ha respinto con queste parole la proposta di un breve scambio a ping pong dell’inviato de Le Iene Stefano Corti, che lo aveva raggiunto sul campo centrale di Montecarlo. Sinner, in preparazione per giocare il Masters 1000 del Principato, primo grande appuntamento della stagione sulla terra rossa, è stato raggiunto dal giornalista al termine di una sessione di allenamento: “Ci hanno detto che sei super competitivo e allora abbiamo detto: ‘a tennis perderemmo di sicuro’. Tre palline a ping pong?“. Ma la risposta dell’altoatesino è stata lapidaria.

“No no”, ha risposto subito e di fronte al nuovo invito (“Nessuna domanda, tre palline a ping pong. Abbiamo anche la rete dietro, quella che apri nei tavoli”) ha declinato con fermezza: “No no, guarda.. io con voi..”. Il numero 2 al mondo non ha ceduto e, mentre si concedeva a foto e autografi con alcuni tifosi, ha rincarato la dose: “Devo fare il trattamento, e dopo il trattamento è tardi”. Testa solo al torneo di Montecarlo, dove Sinner dovrà difendersi dal contro sorpasso per ora virtuale di Carlos Alcaraz e dove debutterà martedì 9 aprile. Come è finita poi con Le Iene? Secondo alcuni, alla fine Sinner si è concesso a tre scambi di ping pong. Ma per averne la certezza bisognerà aspettare la prossima messa in onda del programma.