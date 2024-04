“Io posso rispondere a Renzi che prende i soldi da uno Stato straniero? La politica non può diventare una burla o una barzelletta” così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Bari, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle affermazioni di ieri del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha affermato sui social che per coerenza, “dopo aver annullato le primarie a Bari, il M5s avrebbe dovuto anche uscire dalla maggioranza Emiliano in Consiglio regionale.”