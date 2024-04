L’indisponibilità del Movimento 5 Stelle a proseguire nel percorso verso le primarie per la scelta del candidato sindaco di Bari ha provocato uno scossone all’interno del campo largo, dopo le parole pronunciate da Giuseppe Conte al comizio di giovedì sera, quando ha invitato tutti a convergere sulla figura di Laforgia, oggi l’ex premier ha ribadito il concetto: “Laforgia resta il nostro candidato” e sulla sopresa espressa dai dem non risparmia critiche: “Prima di fare dichiarazioni ho avuto un lungo confronto con la segretaria Schlein, non è vero che non sapevano niente. Avevo già avvertito che la situazione stava diventando grave, per noi è impossibile fare finta di nulla”. Conte sceglie poi di non replicare a Matteo Renzi, che gli ha chiesto di ritirare il sostegno alla giunta di Michele Emiliano, in segno di coerenza.