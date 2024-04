Il ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso Bari: “A Bari stanno succedendo cose che lasciano perplessi. Siamo garantisti ma da un punto politico emerge qualcosa di grave. Non tocca a noi dare giudizi, ma la città vive un momento di grande difficoltà e un clima preoccupante, penso sia giusto che si intervenga. Piantedosi ha fatto benissimo, quando ci sono problemi in una società è necessario capire cosa non abbia funzionato. La polemica nei confronti del sindaco non c’entra. Erano accertamenti dovuti, non ci sono attacchi personali, non è pensabile che le amministrazioni possano o non possano essere controllati in base al colore politico”.