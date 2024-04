Lo scultore Maurizio Travaglini è stato arrestato per possesso di armi e droghe. Artista presepiale napoletano e scultore conosciuto come Mtra, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli perché trovato in possesso di coltelli, una pistola, stupefacenti, materiale per il confezionamento e oltre 80mila euro in contanti. Come raccontato da Fanpage, l’arresto è scattato nel pomeriggio del 2 aprile, al termine di una perquisizione in casa del 55enne. Il controllo è stato eseguito dopo che era stato visto cedere ad una donna qualcosa che si è rivelato poi essere una dose di stupefacenti. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma clandestina, detenzione illegale di armi da guerra e ricettazione; la donna è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di droga per uso personale.

Nel pomeriggio di martedì, ricostruisce Fanpage, lo scultore era su uno scooter nei pressi della stazione di Bagnoli, un quartiere della periferia occidentale del capoluogo campano, quando è stato notato dagli agenti del commissariato San Paolo, in zona per i servizi di controllo del territorio. Il 55enne ha consegnato qualcosa in cambio di denaro ad una donna, che è poi salita sul mezzo con lui. I poliziotti li hanno seguiti e li hanno bloccati. Il conducente è stato trovato in possesso di 690 euro in contanti, dei mazzi di chiavi e due involucri di hashish per un peso di 14 grammi; la donna aveva invece nelle tasche un altro involucro della stessa sostanza, evidentemente acquistato poco prima.

Dalla perquisizione domiciliare, sia nell’abitazione dell’indagato, sia in un locale da lui utilizzato, sono emersi altri elementi probatori per l’accusa. Nell’appartamento c’erano una dose da 1.5 grammi di cocaina, 11 cartucce calibro 7.62, un machete, un taser e tre coltelli; nel locale, invece, gli agenti hanno trovato un sacchetto contenente 81,5 grammi di cocaina, 14 involucri di hashish (per 107 grammi totali), 2 bilancini di precisione con materiale per il confezionamento delle dosi, una pistola Beretta con matricola abrasa, 6 cartucce calibro 7.65, altre 15 cartucce calibro 7.6, tre coltelli, un altro machete e 81.050 euro in banconote di vario taglio. Nell’automobile di Travaglini, infine, è stato trovato e sequestrato un coltello.

Foto dal suo sito internet