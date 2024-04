Dietro la calma surreale del box Red Bull continua a consumarsi una lotta per il potere che potrebbe presto portare a un terremoto nella scuderia campione del mondo di Formula 1. Da un lato la famiglia thailandese Yoovidhya, che controlla il 51% delle quote e sostiene il team principal Christian Horner, nonostante lo scandalo delle presunte molestie a una dipendente Red Bull messo che è stato chiuso con un’opaca indagine interna e il licenziamento della collaboratrice. Dall’altro il ramo austriaco dell’azienda, erede di Dietrich Mateschitz, legato per quanto riguarda la pista a Helmut Marko e a Max Verstappen, come dimostrano le bordate rivolte dal padre Jos proprio nei confronti di Horner.

La possibile svolta

L’ultima indiscrezione, riportata da F1-Insider, vede Yoovidhya pronto a ottenere l’uscita di scena di Marko da Red Bull Racing entro la fine dell’anno. Inoltre, il ramo austriaco della multinazionale si disimpegnerebbe dalla gestione della scuderia di F1, ottenendo in cambio la gestione delle sponsorizzazioni della bevanda energetica negli altri sport. Così, per volontà del ramo thailandese, la Red Bull in F1 finirebbe completamente in mano a Horner. Una soluzione che potrebbe riportare serenità, ma anche mettere con le spalle al muro Verstappen.

Cosa farà Verstappen?

Il campione olandese è legato a Marko da un rapporto di fiducia e il suo contratto con la Red Bull include, secondo varie indiscrezioni, una clausola che gli permetterebbe di liberarsi se Marko non facesse più parte del team. Se la linea Horner-Yoovidhya dovesse prevalere, le voci di un addio di Verstappen già dal 2025, con la Mercedes pronta ad accoglierlo, si farebbero più insistenti.

Il pressing di Mercedes

Intanto, Toto Wolff ha deciso di partecipare al GP del Giappone per seguire da vicino le Frecce d’argento. Una presenza che servirà alla squadra per sentire la vicinanza dei vertici in una fase delicata della stagione, ma che potrebbe anche essere utile per monitorare gli ultimi sviluppi di mercato. Mercedes ha ancora uno spazio lasciato libero dalla partenza di Lewis Hamilton in direzione Ferrari. La lotta per il potere in Red Bull è solo all’inizio e il futuro della scuderia è incerto. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi avrà la meglio e quali saranno le conseguenze per Verstappen. Wolff, per ora, resta alla finestra.