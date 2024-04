Il Castelfiorentino, squadra del campionato di Eccellenza fiorentino, non è riuscita a salvarsi dalla retrocessione. Il 24 aprile la formazione di cui faceva parte Mattia Giani, il giocatore morto all’ospedale Careggi di Firenze dopo aver accusato un malore improvviso in campo, è scesa in campo contro il Lanciotto Campi per concludere il match del 14 aprile scorso, interrotto al 14esimo minuto dopo la tragedia che ha colpito il 26enne. Ma una sola rete degli avversari ne ha decretato la sconfitta e il ritorno in Promozione.

Lo stadio in cui si è giocato il recupero non era lo stesso nel qual si era disputata la gara del 14 aprile. Troppo difficile tornare al “Ballerini” di Campi Bisenzio, così la partita è stata recuperata al comunale Gino Bozzi, noto anche come stadio delle Due Strade. Il Castelfiorentino è sceso sul rettangolo di gioco con una maglia speciale dedicata al compagno scomparso. La sconfitta per 1 a 0, però, ha sancito l’aritmetica retrocessione.

Le due squadre si sono affrontate in uno scontro di bassa classifica: Lanciotto terzultimo e Castelfiorentino penultimo. Il gol al 70esimo minuto di Frezza ha deciso il match. La squadra della provincia fiorentina, attualmente a 19 punti e con due giornate di campionato ancora da disputare, retrocederà dall’Eccellenza con l’ultima classificata Geotermica.