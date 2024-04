“Andiamo in Giappone sull’onda dell’entusiasmo per la doppietta conseguita in Australia”. La vittoria di Carlos Sainz e il secondo posto di Charles Leclerc hanno caricato la Ferrari, pronta ad affrontare il quarto appuntamento del Mondiale 2024 con entusiasmo: “Le sensazioni uniche legate alla vittoria ci spingono a impegnarci ancora di più per cercare di riassaporarle il prima possibile. La Formula 1 si prepara al Gp del Giappone: la pista di Suzuka costituisce un banco di prova particolarmente impegnativo per le vetture così come per i piloti, che infatti la amano”, ha raccontato il team principal Fred Vasseur.

La Red Bull e Max Verstappen rimangono i favoriti per i rispettivi titoli di campioni mondiali, ma il buon avvio di stagione della scuderia di Maranello, che ha raccolto quattro podi in tre gare, ha indotto fiducia in Vasseur: “Noi crediamo di avere un pacchetto competitivo, ma sappiamo anche che per riuscire a battere i nostri rivali bisogna essere perfetti. Come sempre in Giappone, e quest’anno anche di più dal momento che per la prima volta corriamo a Suzuka a inizio primavera, le condizioni meteo potrebbero fare la differenza, ma ci siamo preparati bene a casa e siamo determinati a giocarci le nostre carte“. Il team principal, sul sito ufficiale della F1, ha però predicato calma: “È già successo questo fine settimana che quando mettiamo tutto insieme facciamo bene, non penso che saremo in grado di farlo ogni settimana. Possiamo mettere la Red Bull sotto pressione e quando sono sotto pressione possono commettere errori, quindi dobbiamo continuare in questa direzione”.

La Rossa cerca quel riscatto che manca dal 2007, quando riuscì a centrare per l’ultima volta la doppietta mondiale pilota-costruttori. I progressi visti fin qui sembrano confortare il numero uno della scuderia: “Siamo fiduciosi sul fatto che stiamo sviluppando la macchina migliore per l’intera stagione. Abbiamo fatto un passo avanti nel complesso. La macchina sembra molto più facile da guidare e più facile da sviluppare, ed è il passo più grande che abbiamo fatto rispetto allo scorso anno”. Il gran premio di Suzuka darà un primo responso.