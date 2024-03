Una chiacchiera dopo la qualificazione alla finale del Masters 1000 di Miami e un complimento inaspettato, sincero e convinto della più grande tennista della storia. Gli apprezzamenti verso Jannik Sinner non finiscono mai e dopo aver battuto Daniil Medvedev sono arrivati anche da Serena Williams. L’ex tennista era sugli spalti e ha visto l’altoatesino vincere 6-1 6-2 contro il russo in un incontro letteralmente dominato, così subito dopo ha voluto dire a Sinner cosa pensa di lui. Durante una chiacchiera, l’ex numero 1 al mondo della classifica Wta ha affermato: “Vorrei avere il tuo dritto…”. Un complimento che ha emozionato la stella italiana: “Non dire così, dai…”. Ma Serena Williams ha confermato: “No, dico sul serio. La velocità della racchetta, la potenza… sei incredibile”. Sinner tornerà in campo domenica alle 21 nella finale del torneo in Florida, dove sfiderà Grigor Dimitrov. In caso di vittoria, da lunedì supererà Carlos Alcaraz e diventerà il numero 2 al mondo.